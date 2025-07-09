Володин сравнил Решетникова со «скрытым большевиком»

Председатель нижней платы российского парламента Вячеслав Володин, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, заявил, что в правительстве РФ под видом либералов иногда работают «скрытые большевики», пишет РБК.

Володин высказался в адрес Решетникова на пленарном заседании Госдумы после того, как министр начал извиняться перед депутатами за возможные ошибки в своем первом законопроекте.

«Я извиняюсь за какие-то процедурные нюансы, потому что первый закон, который я представляю в Государственной Думе», — сказал глава Минэкономразвития.

Спикер нижней палаты российского парламента призвал Решетникова не извиняться, а вместо этого лучше разобраться в регламенте. Володин указал на то, что демократические процедуры должны строго соблюдаться, в особенности представителями либерального крыла.

«А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик», — поделился своей точкой зрения он.

В продолжении Володин вспомнил Анатолия Чубайса, который в 90-х занимал сразу два поста в правительстве: был вице-премьером и главой Минфина. Председатель Госдумы призвал Решетникова учиться на ошибках прошлого для недопущения их в будущем.

9 июля нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект Решетникова о платформенной экономике, который регулирует деятельность цифровых платформ, в том числе маркетплейсов.