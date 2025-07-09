Захарова ответила президенту Финляндии цитатами из речи Суворова

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила цитатой полководца Александра Суворова на слова президента Финляндии Александера Стубба о способности России и россиян переносить страдания и боль.

Речь идёт о словах Суворова в трапезной женского францисканского монастыря Святого Иосифа осенью 1799 года. Его высказывание «идти назад — стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали» приводятся в пересказе князя Петра Багратиона, напомнила Захарова.

«Поэтому прав Стубб на этот раз. Действительно, это в нашей истории, это в нашей крови, это в нашей жизненной философии», — резюмировала дипломат.

Стубб высказался о сроках окончания конфликта на Украине

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков отметил, что Стубб заражён русофобией и не способен адекватно оценить реальность.