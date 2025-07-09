Кремль не отреагировал на высказывания главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о необходимости вернуть позиции в Курской и Белгородской областях.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Никак не отреагировали», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с требованием «вернуть утраченные позиции» на территории Курской и Белгородской областей России.

Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.