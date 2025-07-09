Песков ответил на вопрос о разногласиях между Россией и США

Между Москвой и Вашингтоном нет разногласий. Есть желание обоих сторон решить конфликт на Украине быстро и дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет разногласий. Есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и делать это очень быстро. Но сама сложность субстанция, сложность проблемы, к сожалению, не дают это сделать моментально», — сказал Песков в ответ на вопрос, не складывается ли в Кремле ощущение, что процесс переговоров зашел в тупик, или как минимум растут разногласия между Москвой и Вашингтоном.

В последнее время президент США Дональд Трамп ужесточил свою риторику в адрес России. В частности, 8 июля глава Белого дома заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ Владимира Путина.

Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ожесточению риторики Трампа. Он подчеркнул, что глава США в целом всегда использует в своих речах жесткую стилистику и фразы.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что Трамп недавно сделал «очень важное заявление». По словам Пескова, он сказал, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал сам сначала.