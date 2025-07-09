Лавров передаст Ким Чен Ыну послание Путина

В ближайшее время президент России Владимир Путин не собирается в КНДР, а когда такие планы появятся, в Кремле сообщат.

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Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ближайшее время таких планов нет, когда они будут, мы сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин в КНДР. "Каждый раз, когда наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, посещают Пхеньян, конечно же, руководству страны передают послание президента Путина", - заметил представитель Кремля.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит КНДР с визитом 11-13 июля. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.