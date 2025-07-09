Кремль анонсировал встречу Путина с главой «Русгидро»

Президент Владимир Путин запланировал на среду переговоры с генеральным директором «Русгидро» Виктором Хмариным, чтобы обсудить актуальное положение дел в крупнейшей энергетической компании страны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин встретится с гендиректором «Русгидро» Виктором Хмариным, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил , что встреча пройдет в рамках рутинного рабочего дня президента.

Песков подчеркнул, что «Русгидро» является стратегической компанией, которая обеспечивает значительную часть генерации электроэнергии в стране. В ходе беседы предполагается обсуждение текущего положения дел в энергетическом секторе.