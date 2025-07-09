Кремль высказался о меняющихся реалиях в зоне СВО

Россия каждый день продвигается в зоне специальной военной операции (СВО), и Украине придется соглашаться с меняющимися каждый день реалиями. Так о ситуации в зоне СВО высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля сообщил о продолжающейся работе по созданию буферной зоны между Россией и Украиной.

Президент Путин неоднократно отмечал, что Россия не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.