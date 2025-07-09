В Кремле заявили о спокойном отношении к ужесточению риторики Трампа
В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики в отношении Москвы президента США Дональда Трампа, которому в целом свойственна жёсткая стилистика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы достаточно спокойно к этому относимся... у Трампа в целом достаточно жёсткая стилистика в том, какие фразы он использует», — сказал Песков в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос.
Накануне Трамп заявил, что всерьёз рассматривает введение жёстких санкций в отношении России.
Трамп резко высказался о Путине
Он также вновь выразил недовольство решением российского лидера Владимира Путина продолжать проведение СВО и ситуацией вокруг Украины.