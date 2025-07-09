В Кремле спокойно относятся к ужесточению риторики в отношении Москвы президента США Дональда Трампа, которому в целом свойственна жёсткая стилистика, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы достаточно спокойно к этому относимся... у Трампа в целом достаточно жёсткая стилистика в том, какие фразы он использует», — сказал Песков в ходе брифинга в ответ на соответствующий вопрос.

Накануне Трамп заявил, что всерьёз рассматривает введение жёстких санкций в отношении России.

Трамп резко высказался о Путине

Он также вновь выразил недовольство решением российского лидера Владимира Путина продолжать проведение СВО и ситуацией вокруг Украины.