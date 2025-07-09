Песков: Кремль достаточно спокойно относится к ужесточению риторики Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле достаточно спокойно относятся к ожесточению риторики американского лидера Дональда Трампа. "Мы достаточно спокойно к этому относимся, но, во-первых, скажем так, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует", - сказал представитель Кремля. Песков отметил, что Трамп сделал очень важное заявление о том, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал сам поначалу. По его словам, Москва также рассчитывает, что, несмотря на все решения поставок вооружений на Украину, США продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость.