В Госдуме оценили угрозы Трампа в сторону России и Китая

Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что мог бы «разбомбить» Москву и Пекин, лишь играет на публику. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет РИА Новости.

«Тут надо к этому высказыванию относиться достаточно спокойно. Он экспрессивный человек, он любит играть на публику», — сказал Картаполов.

Он отметил, что надо ориентироваться не на слова американского лидера, а на его поступки, что Россия и делает.

До этого телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора Трампа со спонсорами своей избирательной кампании в 2024 году. На ней президент США пересказывает свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Они в том числе включали прямые угрозы бомбардировок, если российские войска пересекут границу Украины, а Китай нападет на Тайвань.

Трамп заявил, что прямо сказал Путину и Си Цзиньпину, что у него не будет другого выбора, как «разбомбить» Москву и Пекин. По словам американского лидера, российский и китайский коллеги поверили ему «на 10%».