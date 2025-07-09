Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о невозможности урегулирования украинского конфликта дипломатическим путем, пытается пролоббировать милитаризацию экономики страны. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мерц только и ждет возможности сделать заявление, что никаких переговоров не будет, а все дипломатические возможности исчерпаны, и только военное сотрудничество может спасти Украину. А для этого необходимо увеличивать милитаризацию экономики Германии, чтобы вытащить. страну из кризиса, в котором она находится», — считает политик.

По мнению Чепа, возможные действия Мерца по эсклации конфликта не повлияют на его результат, но могут затянуть противостояние. Он объяснил, что это может быть в интересах немецкой экономики.

«Здесь интересы не только политические, но и экономические. Экономику Германии может вытащить только милитаризация. Немцы говорили об этом еще пять-шесть лет назад, когда поняли, что зеленая экономика неэффективна», — заключил депутат.

Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

Ранее Мерц заявил, что возможности завершить конфликт на Украине дипломатическим путем исчерпаны. Он добавил, что по этой причине Германия будет продолжать поддержку Киева.