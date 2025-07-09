Захарова высмеяла Рютте за желание порадовать папочку-Трампа

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал страны НАТО повысить расходы на обороны, потому что «хотел порадовать того, кого он назвал папочкой». Таким образом официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла Рютте за то, что на саммите военного блока он назвал президента США Дональда Трампа «папочкой», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Откуда идут истоки военной эскалации, показали итоги недавно прошедшего саммита НАТО, на котором страны — участницы приняли решение под давлением Вашингтона повысить свои оборонные расходы до 5 процентов ВВП (...). Рютте внес существенный вклад в продавливание этого обязательства, чтобы порадовать того, кого он назвал папочкой», — сыронизировала дипломат.

Захарова задалась вопросом, к чему может привести такое повышение расходов и как оно повлияет на граждан стран альянса. Она подчеркнула, что Рютте эти вопросы «совершенно не волнуют».

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25 июня Рютте, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы они прекратили», — сказал генсек НАТО.