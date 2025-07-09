Россия призывает здравомыслящую часть международного сообщества решительно осудить теракты Киева в Курске и Рыльске. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всем пострадавшим в этих безжалостных терактах против мирного населения нашей страны. Мы призываем здравомыслящую часть мирового сообщества, которая способна еще вопреки чинимой Западом и Банковой цензуре увидеть подлинную картину творимых киевским режимом зверств, решительно осудить эти кровавые злодеяния", - отметила дипломат.

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Как сообщили ранее в Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами. В результате атаки БПЛА на пляж в Курске, по последним данным, погибли три человека, семь пострадали. Также два человека пострадали при атаке беспилотников в Рыльске.