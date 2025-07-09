Захарова сравнила коалицию желающих по поддержке Украины с толпой зомби

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сравнила так называемую коалицию желающих с «толпой зомби», которая куда-то движется, но не способна четко сформулировать свои цели.

«Но здоровый человек, не связанный с необходимостью комментировать и цитировать это задает себе вопросы: это как? Что это? Кто это? Это голодные крокодилы? Кто это такие? Это какие-то невиданные мастодонты? Что это за полчища такие?» – передает радио Sputnik слова Захаровой.

Мария Захарова добавила, что у нее коалиция желающих ассоциируется с чем-то ненасытным – вроде толпы зомби. По ее словам, эти люди «растопырили руки и идут куда-то», но при этом не способны внятно объяснить, чего именно хотят. Тем не менее, подчеркнула она, такая масса представляет угрозу, поскольку «является ненасытной».