Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что европейские власти планируют подготовку к вооружённому конфликту с Россией к 2030–2031 году. Об этом он сообщил изданию «Царьград».

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По словам парламентария, правительства европейских стран целенаправленно формируют образ России как агрессора, чтобы обосновать необходимость военной мобилизации среди населения.

Гурулев считает, что до 2029 года Евросоюз не сможет завершить подготовку к возможному конфликту.

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«Не будут они готовы к 29-му году. 30-й — 31-й — это тот срок, к которому они смогут подготовить свое население к войне», — заявил депутат.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что в гражданах Германии укоренился страх войны с Россией.