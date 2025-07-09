В России раскрыли план Клинтон по подрыву репутации Трампа

Команда экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон после поражения на президентских выборах 2016 года посеяла "семена" лжи о связях с Россией для подрыва репутации Дональда Трампа, возглавляющего сейчас американскую администрацию.

Такое мнение выразил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя новость о начале уголовного расследования в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР.

"Команда [экс-госсекретаря США] Хиллари Клинтон посеяла семена российской мистификации, чтобы подорвать репутацию Дональда Трампа, что привело к многолетней лжи, лживым рассказам в СМИ и расколу", - написал он в X на английском языке.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники в американском Минюсте сообщил, что Федеральное бюро расследований расследует нарушения, которые могли допустить экс-директор ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава ФБР Джеймс Коми при изучении связей Трампа с Россией и якобы вмешательства Москвы в выборы 2016 года.