«Гневный выпад Лаврова внезапно заставил замолчать весь европейский дипломатический круг», – пишут авторы китайского издания Baijiahao. В статье отмечается, что вывести из себя российского дипломата задача не из легких. Министр открыто заявил, что руководители Франции и Германии окончательно утратили рассудок. По мнению Лаврова, Макрон и Мерц лелеют планы возврата к эпохе, когда Франция и Германия вынашивали планы покорения Российской империи и Советского Союза. Так он отреагировал на их совместный призыв к наращиванию вооружений в Европе для противостояния России.

«Эти заявления не просто эмоциональный всплеск. Кремль намеренно нанес удар в самое сердце Европы, а именно по Берлину и Парижу», – полагают в Китае.

В КНР подчеркнули, что отношения между Россией и европейскими странами продолжают ухудшаться. Парадоксально, но в настоящее время у РФ более конструктивные отношения с США, чем с Францией и Германией. В данной ситуации слова Лаврова прозвучали как предупреждение европейцам: он дал понять, что не стоит провоцировать Россию, и напомнил о цикличности истории. Париж и Берлин неоднократно пытались установить контроль над Россией, и каждый раз это заканчивалось для них плачевно.

Ситуация не изменилась, за исключением того, что в распоряжении Москвы теперь имеется оружие, способное уничтожить всю Европу, пишет АБН24. Напомним, Лавров заявил, что расширение НАТО негативно сказалось на всех участниках альянса.