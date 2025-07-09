В Госдуму внесут проект о выдворении мигрантов за мелкое хулиганство

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство, в том числе их предлагается выдворять из страны.

© РИА Новости

По словам автора проекта и главы думской фракции Сергея Миронова, речь идёт о нарушении общественного порядка с нецензурной бранью, оскорбительном приставании к гражданам, повреждении чужого имущества, а также распространении интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

«Наш законопроект предусматривает разные виды наказания — штрафы 100 тыс., 200 тыс. рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание — это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство», — подчеркнул парламентарий.

Как отмечает РИА Новости, целью законопроекта является повышение ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее в Госдуме предложили расширить список насильственных действий для лишения гражданства.

В Следственном комитете России также заявили, что за пять месяцев 2025 года количество преступлений мигрантов увеличилось на 10%.