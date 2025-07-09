Западные поставщики оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны знать, что оно идет на убийство детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Курске.

«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет на убийство детей», — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что в результате атаки пляжа «Городской» в Курске погибли три человека, еще шесть получили ранения. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча. Уточнялось, что среди раненых есть пятилетний ребенок.