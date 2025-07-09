В МИД отреагировали на лишение гражданства Украины главы УПЦ

Киев попирает религиозные свободы при позорном молчании международных структур.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя лишение гражданства Украины митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия (Березовского), передает РИА Новости.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и его банда антицерковных инквизиторов, это сообщество, группировка, попирают религиозные свободы на Украине и лишают Украину этой самой духовной независимости», — заявила она.

По словам Захаровой, ради ликвидации религиозной конфессии украинские власти при «позорном молчании» международного сообщества и большинства представителей западных стран «пошли на очередное беззаконие» и делают все, чтобы упразднить УПЦ и оправдать репрессии в отношении православных на Украине.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский указом лишил митрополита УПЦ Онуфрия украинского гражданства.

В прошлом году украинский лидер подписал закон, что позволит запретить в стране все церкви, связанные с РПЦ. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу.