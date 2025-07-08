В ГД назвали слова Басарии плевком в сторону тех, за чей счёт живет Абхазия

Депутат Госдумы Александр Якубовский назвал слова директора частного Фонда кино Абхазии Александра Басарии о туристах позорным плевком в сторону тех, за чей счёт живёт республика.

«Заявление главы так называемого «неофициального Фонда кино Абхазии» выглядит как позорный плевок в сторону тех, за чей счёт живёт республика. Если человек позволяет себе рассуждать о «ненужных туристах», он, как минимум, обязан для начала открыть бюджет и посмотреть, кто его наполняет», — заявил Якубовский.

Он отметил, что до 40% бюджета Абхазии составляет прямая финансовая помощь России, а до 90% всех туристов — граждане Российской Федерации.

«По-хорошему, подобные заявления — это плевок не только в сторону российских граждан, но и в сторону самих жителей Абхазии, которые каждый сезон работают с полной отдачей, принимают туристов, развивают сервис, строят гостевые дома. И делают это не за счёт фондов, а за счёт труда и гостеприимства», — заключил Якубовский.

Ранее член совета старейшин Гагрского района Анатолий Читанава ответил директору частного Фонда кино Абхазии Александру Басарии, который назвал российских туристов угрозой для «национальной и экономической безопасности» республики.