Примаков уличил русскую общину Азербайджана в нелюбви к Родине

Русская община Азербайджана не проявила симпатий к своей Родине во время обострений отношений между Россией и закавказской республикой. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Он отметил, что представители русской общины в Азербайджане сделали несколько заявлений, но в поддержку не РФ, а своего государства — Азербайджана.

«Позиция понятная, потому что паспорт у них азербайджанский. Тем не менее хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери-Родине», — сказал Примаков.

Он добавил, что Российская Федерация заслуживает того, чтобы соотечественники при сохранении «понятной» лояльности к своим странам хорошо относились к РФ.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.