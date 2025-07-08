В МИД призвали ФРГ извиниться за карту послевоенных границ в Европе

Посольству Германии в Москве стоило бы принести извинения за публикацию в своем официальном Telegram-канале карты послевоенных границ в Европе с искаженным государственным флагом СССР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила об опубликованном посольством Германии в Москве посте о послевоенных границах в Европе, где вместо государственного флага СССР был использован "некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской Национал-большевистской партии" и задалась вопросом о мотивации немецких дипломатов.

Посольство Германии в Москве исковеркало флаг СССР в публикации о 1945 годе