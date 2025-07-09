Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО

Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России и Китае заставляют задуматься о его психическом здоровье.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Измышление генсека НАТО Рютте о том, что председатель КНР Си Цзиньпин перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально», — сказала она.

Так дипломат прокомментировала высказывание Рютте о том, что если Китай решит напасть на Тайвань, то Пекин первым делом обратится за помощью к России. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин позвонит российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой «отвлечь США в Европе, напав на территорию НАТО».

Генсек НАТО Рютте оправдался за подхалимство перед Трампом

Ранее Захарова заявила, что Рютте призвал страны НАТО повысить расходы на оборону, потому что «хотел порадовать того, кого он назвал папочкой», то есть президента США Дональда Трампа.