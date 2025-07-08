Трамп захотел устроить России "маленький сюрприз"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что хочет устроить России "маленький сюрприз". Его слова приводит агентство РИА Новости.

При этом республиканец отказался публично раскрывать подробности своих планов.

По словам главы Белого дома, он также "очень решительно" рассматривает возможность одобрить проведение через конгресс законопроекта об усилении санкций в отношении России.

"Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору", - сообщил он.

Он добавил, что данный законопроект является "опционным".

Как заявил в конце июня сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Трамп счел, что "настало время" для принятия законопроекта о новых американских санкциях в отношении России.

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Этот законопроект был представлен в начале апреля. Он предусматривает импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.

Как отмечал замглавы МИД РФ Александр Панкин, это "очень жесткий проект", но, если эффект рассчитан на то, чтобы все прекратили с Россией торговать, то это вряд ли случится.