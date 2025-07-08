В России резко ответили на обвинения Азербайджана в продуктовом кенселинге

В Госдуме ответили на обвинения главы Ассоциации производителей и поставщиков фруктов и овощей Азербайджана Башира Гулиева в продуктовом кенселинге со стороны Москвы. Депутат ГД заявил, что существующие в России санитарные правила и нормы (СанПиН) не нужно связывать с политикой. Об этом пишет «Лента.ру».

Парламентарий отметил, что существуют определенные нормы нахождения в продуктах, получаемой из любой страны мира, вредных веществ. Каждую ситуацию внимательно отслеживает Россельхознадзор.

Поставки прекращаются, независимо от того, какие отношения с той или иной страной, если продовольственная группа нарушает все СанПиН и угрожает здоровью российских граждан, пояснил депутат.

Он напомнил, что ситуация похожая несколько лет назад была по поставкам молочной продукции с дружественной России Белоруссией. Но после того, как они все исправили, продукция поступает.

Политик призвал Азербайджан не «приплетать сюда какие-то политические нюансы», а просто меньше поливать химикатами свою продукцию.

Азербайджан сделал резкое заявление о сотрудничестве с Россией

Ранее глава ассоциации производителей фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев заявил, что руководство Россельхознадзора якобы искусственно создает предпосылки для остановки продовольственного импорта из республики.