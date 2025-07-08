Новый министр транспорта РФ рассказал о приоритетах в своей работе

Новый глава министерства транспорта России Андрей Никитин заявил в интервью kp.ru, что на своем посту он в первую очередь постарается максимально сгладить ситуацию в аэропортах.

«Понятно, то, что происходит — это осознанная провокация наших врагов. Но мы должны научиться на нее отвечать. Это первая, наверное, задача», — сказал Никитин.

Он добавил, что в ведомстве будет обсуждаться выстраивание приоритетов в работе, в том числе те, о которых говорили депутаты Госдумы, когда голосовали за Никитина.

Глава Минтранса указал на необходимость по графику строить все запланированные объекты, в числе которых высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая соединит Москву и Санкт-Петербург.

8 июля Путин подписал указ о назначении Никитина главой министерства транспорта России. С февраля этого года он занимал пост замглавы ведомства. Российский лидер выразил готовность поддержать кандидатуру Никитина на пост, если парламент одобрит такие кадровые перестановки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что Путин считает Никитина лучшим кандидатом в министры транспорта. По мнению президента, чиновник обладает опытом, который наилучшим образом отвечает поставленным перед Минтрансом задачам.