Лукашенко рассказал про необычное угощение от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил момент, когда российский лидер Владимир Путин угостил его козьим молоком. Рассказ главы республики опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

Эту историю Лукашенко вспомнил во время визита на завод по выращиванию коз под Могилевом. Перед дегустацией козьего молока президент спросил, есть ли у него запах. Получив положительный ответ, он заявил, что запаха у козьего молока быть не должно.

«Нет, не должен быть. Потому что я видел козье молоко — меня Путин угощал в России. Если бы не сказал, что козье, я бы подумал, коровье», — сказал белорусский лидер.

После дегустации Лукашенко добавил, что у молока, которое он выпил, нет запаха, назвав его идеальным.

До этого Владимир Путин показал, что лежит в холодильнике его кремлевской квартиры. Среди прочего в нем можно увидеть кефир 3,2% жирности. В рознице цена на него колеблется от 100 до 133 рублей.

Также на столе в квартире главы государства лежат фрукты, мед, мельницы для специй, соевый соус и стопка бумажных салфеток. Рядом с рабочими папками с документами на полке можно увидеть икону Спаса Нерукотворного.