Депутат ГД Андрей Колесник считает, что планы украинского главкома Александра Сырского по захвату приграничных российских регионов не осуществятся. Мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

По его словам, Россия приняла необходимые меры в граничащих с Украиной регионах.

«Сырский хотел бы осуществить свою мечту, но не все мечты сбываются, а некоторые мечты приводят к ровно обратному результату», — подчеркнул депутат.

Ранее главнокомандующий ВСУ призвал восстановить позиции украинской армии в Курской и Белгородской областях.

Сырский признал преобладание ВС России в силе.

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации украинской армии сразу на четырёх направлениях.