Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина главой Минтранса.

"Назначить Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации", - говорится в документе.

7 июля Путин провел с Никитиным встречу, предложил ему "сделать еще один шаг вперед по карьерной лестнице" и стать исполняющим обязанности министра. Далее кандидатура была рассмотрена и утверждена Госдумой. После чего указ о назначении подписывает президент. Такой регламент был закреплен поправкой к конституции в 2020 году.

Никитин с февраля работал заместителем министра транспорта РФ. До этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область. Освобожден от этой должности по собственному желанию. Ранее руководил Агентством стратегических инициатив.

Никитин сменил во главе министерства Романа Старовойта, который утром 7 июля был освобожден от должности. Причина в указе Путина названа не была. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если отставка связана с утратой доверия, то это прописывается в указе, а в случае со Старовойтом такой формулировки не было. Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года.

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