Посольство Германии в Москве исковеркало флаг СССР в публикации о 1945 годе

Посольство ФРГ в Москве опубликовало карту устройства послевоенных оккупационных зон Германии в 1945 году с исковерканным флагом СССР. Соответствующий пост появился в Telegram-канале дипмиссии.

Публикация посвящена годовщине создания в советской оккупационной зоне пяти земель: Мекленбурга-Передней Померании, Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии.

© Telegram-канал посольства ФРГ

На приложенной к публикации карте изображена карта послевоенной Германии, разделенной между странами-союзниками - СССР, США, Францией и Великобританией. Каждая зона обозначена флагом страны, которую та контролирует.

При этом советская оккупационная зона отмечена флажком, на котором изображены черный серп и молот в белом круге на красном фоне. Тогда как на настоящем флаге СССР серп и молот золотого цвета располагались в верхнем левом углу красного полотнища и других цветов на нем не было.

Флаг же, использованный посольством для обозначения СССР, стилистически очень похож на флаг Национал-социалистической немецкой рабочей партии и самой гитлеровской Германии 1933-1945 годов. На последнем в белом круге на красном фоне изображена черная свастика.

Флаги США, Франции и Британии изменений от посольства не претерпели.

С какой целью немецкие дипломаты именно так исковеркали флаг одержавшей победу над нацизмом страны - непонятно. В публикации никаких объяснений на этот счет не приводится.