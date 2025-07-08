В Госдуме обратились к попросившему помощи из зоны СВО солдату

Председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина напомнила российскому солдату, который обратился за помощью из зоны специальной военной операции (СВО) на фоне обмана со стороны знакомой, о праве на бесплатную юридическую помощь. Об этом депутат сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы закон такой приняли. Командир части или главврач заверяет доверенность на любого адвоката, и адвокат ведет дело бесплатно. Поэтому с точки зрения юридического обеспечения мы этих парней подстраховали», — заявила Останина.

Также парламентарий сообщила о готовности помочь солдату. «Любое обращение в наш комитет заканчивается юридической поддержкой, человеческой поддержкой», — добавила она.

"Либо он об этом не знает, не информирован. Либо, может, он думает, что, попав в публичное пространство, ему удастся усовестить этих людей, которые распорядились так его имуществом". Нина Останина, председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Ранее российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине». На видео мужчина в военной форме рассказал об обмане со стороны знакомой, которая продала его автомобиль. Боец заявляет, что отчуждение имущества было произведено незаконным путем. Он попросил активистов и правоохранительные органы разобраться в ситуации.