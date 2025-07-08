Володин высказал первую просьбу новому министру транспорта России

Ura.Ru

Госдума и министерство транспорта России совместно займутся разработкой законодательных решений для ускорения реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Володин высказал первую просьбу новому министру транспорта России
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«Нам необходимо ... с правительством и теперь ... с профильным министерством, если будет поддержан Андрей Сергеевич Никитин, то с ним, подготовить законодательные решения, ... чтобы ... уже были реализованы проекты в сфере именно высокоскоростного транспорта железнодорожного», — заявил Володин.

Трансляция заседания шла на сайте Госдумы.

По словам депутата, к работе подключатся профильные комитеты Думы. Володин также отметил, что для эффективной подготовки законодательных инициатив требуется активно работать в летний период. Спикер подчеркнул, что создание необходимой нормативной базы позволит ускорить строительство и запуск новых магистралей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин направил в Госдуму предложение о назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Как сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, рассмотрение кандидатуры Никитина на пост главы Минтранса запланировано на вторник, 8 июля.