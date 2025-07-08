Путину незамедлительно доложили о гибели экс-министра транспорта Старовойта

Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили о гибели экс-министра транспорта Романа Старовойта. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Разумеется, президенту было незамедлительно об этом доложено», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что идет следствие, которое призвано ответить на вопросы, возникшие в связи с произошедшим.

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В понедельник, 7 июля, стало известно, что Владимир Путин отправил Старовойта в отставку. Исполняющим обязанности главы Минтранса он назначил бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Информация о том, что Старовойт покончил с собой, появилась позднее в этот же день.