В МИД заявили о подготовке НАТО и Евросоюза к военному конфликту с Россией

Организация Североатлантического договора и Европейский союз ведут подготовку к военному столкновению с Россией. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил журналистам 8 июля после заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что в рамках заседания состоялся «очень важный и глубокий разговор по очень серьезной проблеме».

«По сути, речь шла о войне и мире, о нынешней ситуации в области безопасности, о военных приготовлениях со стороны НАТО и Евросоюза. Они конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», — приводит его слова ТАСС.

Говоря о действиях НАТО, Грушко указал, что России необходимо продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность.