Мишустин назначил нового главу Росаккредитации
Дмитрий Вольвач назначен на пост руководителя Федеральной службы по аккредитации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации», — говорится в официальном telegram-канале Правительства РФ.
До настоящего времени Росаккредитацию возглавлял Назарий Скрыпник. Он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Дмитрий Вольвач родился в 1972 году в Москве. Он обладает обширным образованием: в 1996 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «физика», затем в 1998 году завершил обучение в специализированном институте юриспруденции МГУ по специальности «юриспруденция». В 2001 году получил диплом Всероссийской государственной налоговой академии по специальности «финансы и кредит». Является кандидатом юридических наук.
Свою профессиональную деятельность Дмитрий Вольвач начал в 1998 году в межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №40 по Москве. С 2000 года работал на различных должностях в Министерстве по налогам и сборам, а затем в Федеральной налоговой службе. В 2019–2021 годах занимал пост заместителя руководителя ФНС России. С марта 2021 года Дмитрий Вольвач занимал должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.