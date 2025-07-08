Примаков поделился мнением о задержании российских граждан в Баку

Задержания Азербайджаном российских программистов в Баку являются незаконными. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

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Азербайджанские силовики применили силу при задержании российских айтишников. Задержанные подозреваются в распространении наркотиков. Примаков считает несправедливыми обвинения Баку.

«Сейчас посольство в Азербайджане предпринимает все необходимые усилия для помощи нашим соотечественникам, которые были, как мы абсолютно убеждены, абсолютно незаконно задержаны, причем с использованием против них грубейшей силы», — сообщил руководитель Россотрудничества в интервью РБК.

Ранее стало известно, что Россия и Азербайджан обсудят сотрудничество в сфере гражданской защиты.

Также сообщалось, что президент Турции Эрдоган приступил к улаживанию конфликта между Баку и Москвой.