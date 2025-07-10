Лавров может встретиться с Рубио на саммите АСЕАН

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров может встретиться с госсекретарем США Марко Рубио на предстоящем саммите АСЕАН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.

Лавров может встретиться с Рубио на саммите АСЕАН
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«Госсекретарь США Марко Рубио встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи министров иностранных дел АСЕАН в Куала-Лумпуре», — говорится в сообщении.

В Кремле раскрыли ближайшие планы Лаврова

Саммит состоится в четверг, 10 июля.

4 июля Лавров обратился к Рубио и поздравил его и американский народ с Днем независимости США.