Профильный комитет Госдумы рекомендует утвердить Никитина главой Минтранса

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Профильный комитет Государственной думы посоветовал принять кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта. Соответствующая информация следует из проекта постановления ГД, размещенного в думской электронной базе.

— Комитет решил рекомендовать Госдуме утвердить кандидатуру Никитина Андрея Сергеевича на должность министра транспорта РФ, — добавили в документе.

8 июля депутаты рассмотрят на заседании вопрос об утверждении Никитина на должность главы Минтранса, уточнили в пресс-службе.

Российский лидер Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности утром 7 июля. После глава РФ назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.

Через несколько часов уже бывшего министра транспорта России Романа Старовойта нашли мертвым в Одинцовском районе Московской области. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Что известно о смерти министра и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

О смерти Старовойта высказался бывший вице-президент России и экс-губернатор Курской области Александр Руцкой. Политик отметил, что экс-министр поступил как настоящий русский офицер. Если бы он действительно был замешан в махинациях, то не стал бы сводить счеты с жизнью, а пытался бы выйти из ситуации.