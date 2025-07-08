Журналист Чей Боуз шуткой ответил в социальной сети X (бывшая Twitter) на резкие слова американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в России в список экстремистов и террористов) о президенте РФ Владимире Путине.

Сенатор заявил, что российский лидер якобы игнорирует мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и призвал усилить ограничительные меры в отношении Москвы.

"Украина теряет территорию быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна", — поделился своей точкой зрения Боуз.

Дело Эпштейна вызвало широкий общественный резонанс из-за его связей с политиками и известными личностями.

В июне американский бизнесмен Илон Маск отмечал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и незаконных действиях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует Трамп. Впоследствии предприниматель удалил этото пост.

8 июля издание Axios сообщало, что ФБР и минюст США считают, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов, а также не был убит, а покончил с собой.

* Внесен в России в список экстремистов и террористов.