МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Депутатов Госдумы Владислава Третьяка, Николая Валуева, Андрея Картаполова и еще девять парламентариев, а также премьера Алтая Александра Прокопьева заочно приговорили на Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом свидетельствуют материалы приговоров, с которыми ознакомился ТАСС.

Депутатов Госдумы Третьяка, в прошлом многократного чемпиона мира по хоккею, и бывшего чемпиона мира по боксу Валуева заочно приговорил к 15 годам тюрьмы Хмельницкий суд Украины. Главу комитета Госдумы по обороне Картаполова - Тернопольский суд. Кроме того, на Украине заочно осуждены на 15 лет депутаты Владислав Резник, Руслан Гаджиев, Сергей Бурлаков, Шамсаил Саралиев, Рустам Калимуллин, Евгений Попов, Ильдар Гильмутдинов, Айдын Сарыглар, Виктор Водолацкий, а также бывший депутат Прокопьев, ныне являющийся председателем правительства Республики Алтай.

В отношении всех заочно арестованных россиян предъявлены обвинения по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.