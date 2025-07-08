Депутаты предложили бесплатно раздавать российским семьям землю при двух условиях

Группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким разработала законопроект, по которому предлагается бесплатно выдавать земельные участки российским семьям. Об этом сообщает ТАСС.

По задумке законотворцев, для получения земли нужно соответствовать по двум критериям — супруги должны состоять в браке не менее десяти лет и иметь минимум одного ребенка. Парламентарии считают, что их инициатива позволит улучшить благосостояние и здоровье россиян, снизит число разводов и «станет подспорьем для основания родовой усадьбы».

«Построить дом, вырастить ребенка, посадить дерево — это как раз про наш законопроект, про его смысловое наполнение», — объяснил Слуцкий.

Совфед одобрил сокращение срока действия решения о предоставлении земли

Ранее в России утвердили признаки неосвоенной земли — по этим критериям у жителей страны могут изымать участки. В частности, считаться заброшенным участок будет, если более половины его площади в течение года остается покрытой сорными растениями высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения.