Медведев отреагировал на угрозы Трампа в адрес БРИКС

Lenta.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих БРИКС.

Медведев отреагировал на угрозы Трампа в адрес БРИКС
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Комментируя заявление американского лидера, он отметил, что объединение набирает авторитет.

«Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины.. Итак, мы все делаем правильно!"» — резюмировал Медведев.

В Белом доме объяснили критическое отношение Трампа к БРИКС

Ранее Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую» политику БРИКС. Он подчеркнул, что никаких исключений делать не собирается.