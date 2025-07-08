Медведев отреагировал на угрозы Трампа в адрес БРИКС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести десятипроцентные пошлины против стран, поддерживающих БРИКС.

Комментируя заявление американского лидера, он отметил, что объединение набирает авторитет.

«Трамп объявил, что для любой страны, поддерживающей политику БРИКС, будут введены дополнительные 10-процентные пошлины.. Итак, мы все делаем правильно!"» — резюмировал Медведев.

В Белом доме объяснили критическое отношение Трампа к БРИКС

Ранее Трамп пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую» политику БРИКС. Он подчеркнул, что никаких исключений делать не собирается.