Новый и.о. главы Минтранса рассказал о приоритетах ведомства

Транспортная безопасность является приоритетной для России, заявил недавно назначенный исполняющим обязанности главы Минтранса Андрей Никитин.

«Транспортная безопасность для нас - абсолютный приоритет», - сказал он агентству РИА Новости по итогам встречи в Госдуме.

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Он также отдельно обратил внимание на безопасность полетов и необходимость развития новых технологий в небе. По словам Никитина, важно найти баланс между этими двумя направлениями.

Напомним, сегодня утром президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта в нашей стране. В ответ чиновник отметил, что такой пост - это большая честь и ответственность для него, а также пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли в России.