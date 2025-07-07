Франция анонсировала рекордно жесткие санкции против России

Андрей Дуванов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз собирается ввести рекордно жесткие санкции против России. Об этом сообщает телеканал LCI.

Франция анонсировала рекордно жесткие санкции против России
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По словам министра, эти санкции станут самой жесткой антироссийской мерой за последние три года. Барро также подчеркнул, что они скоординированы с сенаторами из США, и будут направлены на нефтяные доходы.

«Координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений, ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — заявил Барро.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.