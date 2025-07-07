Франция анонсировала рекордно жесткие санкции против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз собирается ввести рекордно жесткие санкции против России. Об этом сообщает телеканал LCI.

По словам министра, эти санкции станут самой жесткой антироссийской мерой за последние три года. Барро также подчеркнул, что они скоординированы с сенаторами из США, и будут направлены на нефтяные доходы.

«Координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений, ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года», — заявил Барро.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.