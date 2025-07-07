Фидан и Лавров обсудили ядерную программу Ирана на БРИКС

На полях саммита БРИКС в Бразилии министры иностранных дел Турции и России затронули вопросы ядерной деятельности Ирана и ситуацию в секторе Газа.

Встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД Турции Хаканом Фиданом состоялась в Бразилии на саммите БРИКС, сообщает РИА «Новости».

На переговорах обсуждались вопросы политического и экономического сотрудничества между двумя странами, а также взаимодействие в сфере энергетики.

Особое внимание, по словам источника агентства, уделено оценке рисков, связанных с обострением ситуации в регионе из-за действий Израиля. В числе обсуждаемых тем фигурировали события в секторе Газа, ядерная программа Ирана, развитие ситуации в Афганистане и ряд других актуальных вопросов Ближнего Востока.

На встрече отмечалась обеспокоенность эскалацией конфликта вокруг сектора Газа и обсуждались пути укрепления региональной безопасности. Также стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в международных организациях.

Добавим, что Лавров заявил о несправедливом распределении мест в СБ ООН, общаясь с журналистами во время саммита.