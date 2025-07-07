Пресс-конференция Лаврова в Рио-де-Жанейро вызвала ажиотаж у СМИ

Пресс-конференция главы МИД России Сергея Лаврова, возглавляющего делегацию РФ на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, вызвала ажиотаж у представителей зарубежных СМИ, пишет РИА Новости.

По данным агентства, десятки журналистов заняли сидячие места в зале для брифингов, многие из них принесли стулья из других помещений.

Ряд корреспондентов, в том числе западных, не смог попасть внутрь забитого людьми зала.

«В декларации и выступлениях прозвучала позиция многих участников в отношении ситуации на Украине, все выступали со взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса», — рассказал в ходе конференции Лавров.

БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года — Индонезию.

В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.