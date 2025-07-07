Великобритания ввела новые санкции против России

Великобритания в связи с конфликтом на Украине ввела санкции в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя генерал-майора Андрея Марченко, свидетельствуют данные обновленного черного списка на сайте британского правительства.

Рестрикции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

Кроме того, из-за украинского конфликта в санкционный список был добавлен Научно-исследовательский институт прикладной химии, расположенный в Сергиевом Посаде.