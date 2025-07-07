Хинштейна выдвинули кандидатом в губернаторы Курской области

Партия «Единая Россия» выдвинула Александра Хинштейна кандидатом в губернаторы Курской области. Об этом сообщается на сайте политического объединения.

Решение о выдвижении Хинштейна было принято на региональной партийной конференции. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру врио губернатора Курской области.

Согласно сообщению «Единой России», в конференции приняли участие представители 35 местных отделений партии со всего региона, члены регионального политсовета и региональной контрольной комиссии партии.

«Я крайне благодарен и признателен за поддержку, которую ощущаю каждодневно, работая в регионе вместе с вами. Если вы, а затем впоследствии жители региона окажете мне доверие, и я буду избран губернатором Курской области, то буду делать максимум возможного, чтобы ситуация в нашем регионе изменилась в лучшую сторону, чтобы каждый курянин почувствовал свою защищенность», — отреагировал на выдвижение Хинштейн.

Президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области 5 декабря 2024 года. Депутат Государственной думы сменил на этом посту Алексея Смирнова, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.