Лавров рассказал о  расколе в НАТО

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал ситуацию внутри НАТО легким бунтом на корабле. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты заметили, что глава МИД сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке на брифинге после саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

По словам министра, расширение НАТО никому на пользу не пошло. Он уточнил, что из-за этого увеличились затраты стран-участников блока, а также углубились некоторые разногласия.

Раскрыт собеседник Лаврова на саммите БРИКС

«Там углубляются разногласия, такой легкий бунт на корабле зреет, поскольку все больше и больше стран хотят руководствоваться не какими-то идеологизированными установками, навязанными хозяином, а своими национальными интересами», — разъяснил Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства сообщил, что президент России Владимир Путин — вежливый человек, дальновидный политик. В силу этого, добавил министр, российский лидер никогда не отказывается от диалога с западными официальными лицами.